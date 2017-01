Leonardo Bonucci, difensore della Juventus, ha parlato a Sky Sport del suo no al Manchester City in estate: "Se ho detto di no a cuori leggero? A cuor leggero no. Quando un tecnico come Guardiola ti chiama, con un'idea di calcio così simile alla mia, non è facile dire no e avere la mente sgombra. Ha prevalso il cuore alla mente: ora sono carico più che mai per continuare a vincere con la Juve in Italia e iniziare a farlo in Europa".



Due parole su Dybala: "Paulo si è accorto di aver mancato di rispetto a tutta la squadra. Ha chiesto scusa, è giovane. L'importante è aver capito l'errore: Paulo è importante per noi. Fondamentale".