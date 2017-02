Dopo il 2-0 della Juventus sul Crotone, Leonardo Bonucci ha parlato a Premium Sport: "In queste partite non c'è nulla di semplice. Sapevamo che ci avrebbero aspettati. Abbiamo fatto fatica nel trovare gli spazi in verticale, ma abbiamo portato a casa tre punti importantissimi, come quelli di domenica. Quando tutti si mettono a disposizione viene tutto più facile e lo stiamo dimostrando. Dobbiamo migliorare nel gioco e nell'andare a riprendere la palla in avanti. Abbiamo ristabilito le distanze. Qualche passo falso aveva permesso agli avversari di avvicinarsi, ma il nostro dovere era di riequilibrare le distanze".