La notizia dell'interessamento del Milan per Leonardo Bonucci ha aperto scenari di mercato a dir poco clamorosi; il centrale bianconero, non è un segreto,i e può lasciare Torino già in questa finestra di mercato. Nonostante le belle parole spese dal tecnico, che lo ha indicato come leader futuro dello spogliatoio, Bonucci è sempre più orientato verso l'addio evorrebbero provare lo sgarbo sul mercato ai rivali di sempre.Il club al momento più interessato al giocatore è sicuramente il Milan, che può vantare in rosa diverse contropartite gradite ai bianconeri, su tutti. I rossoneri hanno parlato con Andrea Lucci della possibilità di portare a Milano Bonucci per renderlo il grande colpo della già ottima campagna acquisti rossonera. L'Ipotesi di uno scambio con il terzino classe '92 più conguaglio a favore della Juve prende sempre più quota, anche se i bianconeri non hanno alcuna intenzione di scendere sotto idi valutazione per Bonucci, che è ancora ritenuto uno dei punti fermi della squadra dalla dirigenza bianconera.Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, però,durante un incontro avvenuto nei giorni scorsi. Pista molto più fredda, in questo caso, con l'Inter che resta alla finestra e osserva distanza, sperando di poter piazzare l'offerta decisiva per ildi Bonucci in nerazzurro...