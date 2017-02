La lite tra Leonardo Bonucci e Massimiliano Allegri durante Juventus-Palermo rischia di avere delle conseguenze che vanno oltre la multa decisa dalla società. L'allenatore bianconero sta pensando di mandare in tribuna Bonucci per la sfida degli ottavi di Champions League di domani, contro il Porto, una decisione presa per motivi disciplinari.



ALTA TENSIONE - Una scelta che sarebbe clamorosa, vista l'importanza dell'ex Bari per la manovra bianconera e le condizioni non perfette di Barzagli e Chiellini, al rientro dopo i rispettivi problemi fisici. La tensione in casa Juve è alta, alla vigilia di un appuntamento fondamentale per la stagione.