Prima della gara contro la Fiorentina, Leonardo Bonucci ha parlato ai microfoni di Premium Sport: "Non è il fattore BBC che cambia l'idea di questa squadra. Per vincere dobbiamo fare tutto in undici, è la squadra che deve lavorare insieme. Per loro sarà la partita dell'anno, per noi una gara come tutte le altre e come sempre vogliamo portare a casa i tre punti. Sarà una Juve che deve migliorare sotto il punto di vista della conduzione della gara dal primo all'ultimo minuto, dall'inizio di stagione ci è mancato questo, dopo il gol ci abbassiamo troppo e lasciamo spazio all'altra squadra, questa sera dobbiamo iniziare forte e mantenere l'intensità in tutte le fasi del gioco".