Leonardo Bonucci, difensore della Juve, ha parlato a Mediaset a fine gara: "E' stato un bel gol, peccato che ne ho sbagliato uno di testa che era più facile, importante dare la risposta in campionato dopo la vittoria in Champions, siamo un gruppo umile che azzera il passato per guardare il futuro. Cinque con Allegri? Quello che è successo e' passato, ha fatto bene a tutti, ci ha caricato per un finale di stagione che non è facile. Morso al campionato? Mancano meno partite, manteniamo lo steso distacco almeno. Adesso ci aspettano tre partite in campionato e due in Champions dove ci sarà la svolta della stagione.".