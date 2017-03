Brutte notizie in casa Juventus e non solo per il pareggio alla Dacia Arena. Stando a quanto riporta Sky Sport, infatti, Seko Fofana, obiettivo della Juventus visionato proprio nel corso del primo tempo oggi a Udine ha subito la frattura del perone e se la diagnosi sarà confermata la sua stagione può considerarsi già praticamente chiusa. Un vero peccato sia per l'Udinese di Delneri che per la Juventus che da qualche settimana interessata al giocatore.