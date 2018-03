Gianluigi Buffon è ancora indeciso se ritirarsi o meno al termine della stagione in corso. Il portiere e capitano della Juventus e della Nazionale, potrebbe prolungare la propria carriera per un altro anno, soprattutto se si pensa che gli manca davvero pochissimo per raggiungere due record clamorosi, come ricorda il giornalista Tancredi Palmieri: 14 presenze per il record assoluto in Serie A e 9 per il record di sempre a livello di Nazionale. Quale futuro per Buffon? Ancora non è dato sapersi.