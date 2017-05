Il capitano della Juventus, Gianluigi Buffon, è stato ancora una volta decisivo nella vittoria per 2-0 sul Monaco: "Ogni volta - ha spiegato ai microfoni di MediasetSport - devo dimostrare di essere ancora reattivo, competitivo e determinante. L’obiettivo che mi sono prefissato è quello di arrivare a smettere di giocare a calcio chiudendo ad alti livelli. L’importante è farsi trovare sempre pronti quando la squadra ne ha bisogno, e farlo mi rende orgoglioso e felice".



"La squadra ha fatto una bella gara, il tipo di gara che dovevamo fare per vincere e uscire senza reti subite. Dovevamo avere qualità nell'offendere, ma anche grande compattezza difensiva".



"La Juve può migliorare qualcosa? La Juve ha fatto una grande gara, è fondamentale avere compattezza, e scendere in campo con l’approccio giusto. Noi vogliamo migliorarci ancora, e ci si allena tutti i giorni per questo. Per alcuni rimane poco tempo per centrare il massimo obiettivo, non vogliamo lasciare nulla al c a so . Pallone d’oro? Giocare in una grande squadra e in un bell’ambiente mi aiuta molto, ma penso solo a fornire sempre aiuto ai compagni quando serve".