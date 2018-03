"Smettere o non smettere?". Domandona da risposta non immediata per Gigi Buffon, che da domani si rimette dentro al paragrafo-Champions di un libro che può essere instant-book o romanzone emozionale. Tottenham-Juventus è semplicemente questo: o le pagine finiranno presto o la storia andrà avanti, dando (anche) a Gigi l’opportunità di vincere quel che non ha ancora alzato, la ex coppa dei campioni. Storia da dentro o fuori. Un ballottaggio. E le altre decisioni arriveranno.



La Juventus sarà la prima squadra italiana a scendere in campo dopo la scomparsa di Astori. Facile non è. E, calcisticamente parlando, facilissimo non sarà in campo per il risultato d’andata (2-2), per la forza del Tottenham e perché Wembley (momentanea casa degli Spurs) è terra affascinante ma scorbutica da sempre. Buffon ci arriva col bivio addosso, tutto naturalmente subordinato alla scelta che farà, rinnovare o smettere, dare uno stop al contratto in essere fino a questo giugno oppure prolungare. Intanto andrà con la nuova Nazionale di Gigi Di Biagio e presumibilmente fra questo ottavo di Champions contro gli Spurs e il rientro in azzurro potrebbe esserci una prima chiacchierata (non definitiva) col presidente e amico Andrea Agnelli per parlar di futuro. Potrebbe, anche se la decisione finale sarà a giugno secondo la Gazzetta dello Sport.