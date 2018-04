Giornata calda, quella di ieri, in casa Juventus. Mentre la squadra continuava la preparazione in vista della sfida di sabato sera contro l'Inter, diventata ancora più importante dopo la sconfitta col Napoli di domenica scorsa, fuori dal centro sportivo di Vinovo un centinaio di tifosi si è ritrovato per far sentire chiaro il proprio messaggio ("Tirate fuori i c...") e caricare la squadra. Alcuni di loro hanno poi avuto un confronto diretto con qualche giocatore (Buffon, Marchisio, Dybala e Higuain). Il Corriere della Sera riporta i contenuti del dialogo avuto tra gli ultras e il capitano bianconero.



'ABBIAMO SBAGLIATO' - Buffon ha ringraziato i tifosi per la loro presenza e ammesso qualche errore: "Il fatto che voi siate qui è un segnale importante. Avete fatto benissimo. Se siamo in questa situazione è perché qualcosa di sbagliato lo abbiamo fatto. E vogliamo che siate fieri di noi fino alla fine". Poi, sul mancato saluto alla curva a fine partita: "Avete ragione. Io mi sono fermato a salutare i giocatori del Napoli perché all'andata tanti di loro si erano congratulati per la nostra vittoria. Loro hanno avuto più fame, per quello hanno vinto. Il dopo partita? Chi doveva parlare ha parlato, chi doveva capire ha capito...". Secondo La Stampa, Buffon ha poi aggiunto sul saluto agli avversari: "Lo faccio sempre con gli avversari per lealtà. Sul non avervi salutato avete ragione, eravamo incazzati e non ci abbiamo pensato".