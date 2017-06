Gianluigi Buffon, portiere e capitano di Juventus e Nazionale, parla a Sky Sport del suo futuro. A un anno dal Mondiale di Russia, il numero 1 bianconera svela: "Manca un anno da calciatore, poi nel futuro servirà un periodo di stacco. Probabilmente questo è il mio ultimo anno, quasi sicuramente. Al 99,9% è il mio ultimo anno, poi con Agnelli c'è un patto: se dovesse accadere qualcosa di particolare magari si può rivedere per un anno. Se vinciamo la Champions potremo pensare di proseguire per un anno per cercare di vincere altre due competizioni, questo sarebbe il discorso con il quale ci lasciamo ogni volta. Quest'anno sarebbe stato troppo facile e troppo bello vincerla... Quando ne parlo, lo faccio con grande serenità".



