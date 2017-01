La Juventus è in campo per l’allenamento mattutino e Gigi Buffon si sta ancora allenando a parte per recuperare dallo stato febbrile che lo tormenta in questi primi giorni dell’anno. Il numero uno bianconero è tornato ad allenarsi ieri dopo aver saltato l’allenamento di due giorni fa. La sua presenza con il Bologna non è ancora a rischio anche se Neto sta iniziando a drizzare le antenne in vista del primo match dell’anno in programma il l’otto gennaio.