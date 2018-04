Torna a parlare Gianluigi Buffon, portiere della Juventus, in occasione di un evento pubblicitario organizzato a Torino: "I giorni dopo Madrid? Grosse passeggiate, funghi e margherite. Questa settimana mi ha fatto vivere emozioni forti, belle. Adrenalina allo stato puro. E io vivo anche per questo"



SUL RITIRO - "Le decisioni che prendiamo definiscono noi stessi e ci fanno diventare quello che vogliamo. Con i nostri pregi e i nostri difetti, pur esagerando e a volte sbagliando. Questo significa vivere ed è per questo che sono venuto al mondo".



SU DONNARUMMA - "Gli ho mandato un messaggio di complimenti stamattina per quella parata su Milik".



SULLA NAZIONALE - "Essere capitano dell'Italia è il più bel regalo che la vita mi abbia fatto"