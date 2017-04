Il portiere della Juventus, Gigi Buffon, è intervenuto ai microfoni di Mediaset Premium nel post partita Juve-Barcellona, commentando la rotonda vittoria dei bianconeri per 3-0 sui catalani.



"San Gigi? Gioco in una grande squadra, mi posso avvalere della classe dei miei compagni e devo cercare sempre di reggere i loro livelli. Parate importanti? È questione di millesimi di secondo, se ho l’occasione di dimostrare di essere un portiere ancora decisivo cerco sempre di non deludere. Abbiamo dimostrato di non avere alcun timore reverenziale, ma siamo molto cauti. Non dimentichiamo di non aver passato ancora il turno, e soprattutto ricordiamo il ritorno di Barcellona-Psg, che ci insegna come non sia ancora stata decisa la squadra vincente. Se il Barcellona vuole, può vincere tutto ogni anno, per fortuna ogni tanto abbassa la guardia e anche le altre possono aspirare alla vittoria. Dybala? Sta giocando alla grande, è tra i primi 5 giocatori migliori al mondo, oggi ha ricevuto la propria consacrazione".