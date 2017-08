Gianluigi Buffon a Premium Sport ha dichiarato: “Il premio come miglior portiere della scorsa Champions? Mi gratifica: la Juventus è ancora una grande squadra e io, a 39 anni, riesco ancora a dare risposte. Ora, però, c’è un’altra stagione da affrontare: il Barcellona, ad oggi, non si sa ancora che potenziale ha. Neymar incideva tanto e questo mi fa pensare che la squadra possa sviluppare strategie tattiche diverse: lo vedremo, la cosa certa è che noi siamo comunque una squadra super competitiva e questo lo dicono i risultati delle ultime stagioni. Il VAR? mi ha fatto un bel effetto, soprattutto dopo il rigore… Scherzi a parte, penso sia utile: ho visto gli animi dei giocatori e anche dei tifosi più distesi rispetto al solito. È chiaro che, secondo me, va usato in maniera più coscienziosa: inizialmente era stato detto che sarebbe stato usato durante i casi eclatanti e sono d’accordo. Quello che non dobbiamo fare è di far arbitrare il VAR.”