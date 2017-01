Gianluigi Buffon, portiere della Juventus, è stato premiato come miglior portiere della scorsa stagione al Gran Galà del Calcio. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport: "La Juventus mi aiuta in questo. Bisogna accettare il fatto che la stagione sia fatta di alti e bassi, non è mai esistita una squadra che vince 60 partite su 60. Bisogna accettare la sconfitta, metabolizzare una partita negativa ed essere intelligenti nel gestire queste situazioni. La sfida con l'Inter? I nerazzurri sono i più in forma a livello europeo e mondiale, e lo sono perché ha trovato un equilibrio, ha una rosa di elementi veramente validi. Sono diventati squadra. Vogliamo fare bella figura".



"Dybala come Pellè? Penso che sia un discorso completamente diverso. Penso che Paulo abbia fatto un gesto non corretto nei confronti del mister e della squadra e delle nostre regole di spogliatoio. Abbiamo parlato a fine gara, ci sta che ogni tanto qualcuno per varie ragioni possa essere più nervoso rispetto ad altri".



Sugli obiettivi futuri: "L'obiettivo è quello di giocare finché dimostro di essere competitivo a livello alto, altrimenti significherebbe non rispettare quella che è stata la mia carriera da portiere non comune".