Gianluigi Buffon, portiere della Juventus, parla a Canal + in vista del match di questa sera con il Monaco: "Mbappé? Io avevo già fatto il Mondiale in Francia quando lui è nato... Per me è una bella cosa essere longevi ed è una cosa stimolante sapere di giocare contro i futuri Messi o Cristiano Ronaldo. E' un talento incredibile e mi sembra anche un ragazzo per bene, questo lo aiuterà molto nella sua carriera che gli auguro possa essere luminosa".