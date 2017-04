Juve-Chievo sarà, per Buffon, una partita speciale. L'ennesima. Il numero uno bianconero, infatti, con la presenza collezionata contro il Chievo, ha raggiunto quota 616 presenze in Serie A, scavalcando l'ex capitano dell'Inter Javier Zanetti. Ora davanti a lui resta Paolo Maldini, con 647 presenze in Serie A. Un record che Buffon, giocando fino alla fine della prossima stagione, potrebbe superare. E allora davanti a lui non ci sarebbe nessuno. Uomo dei record in toto.