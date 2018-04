Il Chelsea prova un inserimento last minute per Kwadwo Asamoah. Come riferisce Tuttosport, il nazionale ghanese è tornato nel mirino dei Blues nonostante la trattativa con l'Inter sia ormai in fase avanzata. I nerazzurri hanno offerto al difensore bianconero un contratto triennale e stando a quanto trapela sarà anche la volontà della moglie a decidere il futuro del calciatore. Al momento, nonostante l'inserimento del Chelsea, l'Inter resta in pole.