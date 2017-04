L'interesse della Juve si è un po' raffreddato, ma non è passato del tutto. Grimaldo resta un'opzione vivissima. L'esterno sembra il nome ideale, per qualità e margini di crescita, per affiancare Alex Sandro il prossimo anno e comporre una catena di sinistra di enorme qualità. Sul classe '95 del Benfica, però, c'è anche il Manchester City di Guardiola. Lo spagnolo avrebbe individuato nel connazionale il profilo perfetto per puntellare la ballerina difesa dei Citizens e, come riporta il Sun, sarebbe pronto a presentare un'offerta davvero importante.