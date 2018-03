La Juventus è sempre in prima linea quando si tratta di giovani talenti sul mercato. Tra questi c'è anche Gabriele Corbo, difensore centrale classe 2000 dello Spezia. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, i bianconeri sarebbero favoriti insieme all'Inter per chiudere il giovane colpo, ma attenzione anche al Bayern Monaco, che osserva con interesse. I liguri non vorrebbero negare a Corbo la possibilità di giocare in una grande squadra, quindi l'affare è possibile per il prossimo futuro.