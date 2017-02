Tensioni o incomprensioni a parte, la Juve si presenta all'appuntamento con gli ottavi di Champions nel miglior modo possibile: svolta tattica a parte, nelle ultime settimane il gruppo di Max Allegri alle vittorie ha cominciato ad affiancare una serie di prestazioni convincenti sotto ogni punto di vista, costruendo e segnando tanto, soffrendo nulla e subendo appena un gol come quello innocuo di Chochev. Se la Juve sta bene, il Porto a sua volta non sta di certo male. La squadra in difficoltà della prima parte di stagione, infatti, ha lasciato il posto ad una formazione con le idee chiare e grande entusiasmo, capace di scalare la classifica tanto da riconquistare anche il primo posto in attesa che il Benfica scenda in campo. Da dicembre in poi sono dieci le vittorie nelle ultime undici partite, sei quelle consecutive. Un momento quindi del tutto simile a quello dei bianconeri, per una partita che vedrà il miglior Porto della stagione contro la miglior Juve.

SUL CAMPO – L'arrivo a gennaio di Francisco Tiquinho Soares ha cambiato volto anche tatticamente alla formazione di Nuno Espirito Santo. Che da quando ha accolto l'ex bomber del Vitoria Guimaraes ha trovato la spalla ideale per Andre Silva, trasformando il dogma del centrocampo a tre in un assetto molto più flessibile e del tutto vicino ad un classico 4-4-2. Lasciando da parte la passeggiata di salute col Tondela, anche contro i più probanti test con Sporting Lisbona e Vitoria Guimaraes si è visto un Porto con i due attaccanti centrali, mentre Corona faceva da spola tra centrocampo e attaccato con Brahimi chiamato a fare ora la mezzala ora l'esterno. Un contesto che, un po' come capitato alla Juve, ha riproposto un Porto a trazione anteriore e allo stesso tempo capace di conservare o ritrovare antichi equilibri: uno solo il gol incassato da Casillas in queste tre partite, per una fase difensiva che anche nei momenti di difficoltà aveva tenuto a galla i portoghesi come testimoniato dalle sole tre reti subite nel girone di Champions.

SUL MERCATO – Osservatori bianconeri son sempre presenti a quasi alle partite del Porto. Tanto che a più riprese sono emersi nomi tra obiettivi potenziali o reali di mercato della Juve. Tra questi, vero verissimo è il profilo di Andre Silva, autentica punta di diamante che anche in Champions ha saputo confermare il proprio valore. Lui su tutti, ma non soltanto. Tra i giovani gioielli del Porto ecco che la crescita di Ruben Neves e Otavio è tenuta sotto stretta osservazione, mentre a più riprese è stata valutata l'idea di trasformare ora Brahimi ora Herrera (sempre più in rotta con la società portoghese) nel rinforzo a centrocampo anche già per gennaio prima di optare su un usato più sicuro come Rincon per completare la rosa.



@NicolaBalice