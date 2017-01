Fabio Paratici lo ha scoperto seguendo da vicino Leon Gortezka. La missione in Germania del direttore sportivo bianconero ha quindi riservato un bonus aggiunto, un esterno sinistro in scadenza di contratto da poter trasformare nel piano d'emergenza per gennaio: Kolasinac, infatti, sta scalando posizioni nelle gerarchie bianconere nel caso in cui poi Evra dovesse effettivamente lasciare la Juve in questi giorni. Il bosniaco classe '93, infatti, potrebbe liberarsi ad una cifra molto contenuta non avendo alcun rinnovo con lo Schalke nei suoi programmi. Lo riporta anche Tuttosport.