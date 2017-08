Quanti intrecci sulla sinistra. Il mercato si avvicina ad ampie falcate verso il gong, la Juve ha ancora un paio di caselle da gestire. E se per quel che riguarda il centrocampista si tenta il colpaccio Strootman con la consapevolezza che dovrà essere ora la Roma a decidere se cedere sotto i colpi dell'offerta bianconera, aspettando che spunti magari un'occasione da cogliere al volo e che all'orizzonte ancora non si vede, ecco che a proposito del vice Alex Sandro c'è un intasamento piuttosto intenso. Tra un Asamoah che spinge per andare via ed uno Spinazzola che preme per poter arrivare, in mezzo c'è un Laxalt ormai in attesa da tre settimane.

OFFERTA PER ASA – Da tempo il Galatasaray aveva trovato l'accordo con Kwadwo Asamoah, per un contratto pluriennale da 2.5 milioni netti a stagione più bonus. Mancava quello con la Juve, nonostante gli intermediari avessero fatto filtrare quelle voci rimbalzate da tutta la stampa turca di un'offerta da 7 milioni più bonus: quasi irrinunciabile per un giocatore in scadenza di contratto e reduce da stagioni ricche di infortuni, seppur al termine di un anno finalmente positivo a livello personale. L'offerta pervenuta solo oggi però è ritoccata al ribasso. Un incontro tra i dirigenti bianconeri e quelli turchi ha portato ad una prima proposta da 4.5 milioni più bonus, ancora troppo bassa per convincere la Juve a lasciare scoperta la casella del vice Alex Sandro. Ma la richiesta del giocatore di andare via potrebbe infine avere la meglio.

SPINAZZOLA SPINGE – Specialmente se nel frattempo la Juve dovesse riuscire ad aiutare Spinazzola a coronare il sogno di un ritorno anticipato. L'Atalanta non sembra ancora intenzionata a mollare la presa, prosegue incessante il lavoro dell'agente Davide Lippi per convincere la famiglia Percassi e soprattutto Gasperini ad accettare la proposta della Juve per liberare con un anno d'anticipo il suo assistito. È un muro contro muro destinato ad andare avanti almeno per un'altra intera giornata, nonostante la Juve le abbia provate tutte (4 milioni di premio di valorizzazione, prestito biennale Laxalt oltre a quello già definito di Orsolini). E se in caso di partenza di Asamoah non dovesse essere ritenuto sufficiente l'arrivo di Howedes, sfruttando la capacità di De Sciglio di poter agire anche a sinistra, ecco che Laxalt potrebbe trasformarsi nell'ipotesi last minute: la Juve ha ormai da tempo trovato l'accordo sia col giocatore che con il Genoa, Laxalt sarebbe dovuto essere il tassello mancante per liberare Spinazzola prima che l'Atalanta desse vita a questa inattesa presa di posizione. Da un paio di settimane dunque è tutto pronto per il passaggio di Laxalt all'Atalanta via Juve, ma non è più da escludere che possa al contrario diventare lui l'ultimo acquisto a sorpresa dei bianconeri.



@NicolaBalice