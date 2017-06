Un talento da blindare... e monitorare per il futuro. Francesco Cassata è il nuovo che avanza per la Juventus, uno dei tanti giovani italiani su cui si conta in prospettiva: made in Juve a livello di settore giovanile e paragonato a Marchisio per percorso come per caratteristiche, questo centrocampista classe 1997 ha vissuto un'ottima stagione ad Ascoli in prestito e adesso è molto richiesto.



RINNOVO E OFFERTE - La Juve sta discutendo da tempo per il rinnovo del suo contratto, Marotta e Paratici sono convinti perché non verrà trattenuto con la scadenza nel 2018. Poi, sarà tempo di cessione: in prestito o con una formula diversa? L'Atalanta lo segue da tempo e lo vorrebbe, preme con insistenza. Ma nelle ultime ore si è fatto sotto il Sassuolo, idea operazione alla Pellegrini con cessione definitiva (e incasso) subito ma con clausola di riacquisto per la Juve in futuro, quella che la Roma ha esercitato proprio per Pellegrini in questi giorni. I bianconeri valutano, intanto anche Genoa e Cagliari vorrebbero Cassata. Ma sarà dura...