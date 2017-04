Sospiro di sollievo per la Juventus e per Massimiliano Allegri. Dopo la paura di ieri, quando Paulo Dybala ha chiesto la sostituzione dopo aver subito un colpo alla caviglia destra da parte di Muntari, oggi c'è più ottimismo. I bianconeri si sono ritrovati questa mattina al centro sportivo di Vinovo, dove hanno lavorato divisi tra chi ha giocato ieri e chi invece ha riposato.



IN CAMPO COL BARCELLONA - Allo Juventus Center c'era anche lo stesso Dybala, che però si è solo sottoposto a terapie sulla caviglia infortunata, che già ieri allo stadio Adriatico era stata trattata prima con del ghiaccio e poi con una fasciatura rigida. Non sono previsti esami nelle prossime ore, per questo l'impressione è che la Joya possa recuperare per la sfida del Camp Nou mercoledì e partire titolare, nel ritorno dei quarti di finale contro il Barcellona.