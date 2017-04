In un'intervista a Il Giorno, Antonio Cabrini cerca di calmare gli animi in casa Juventus, sua ex squadra, lanciata verso l'obiettivo Triplete: "Calma: in giro sento un entusiasmo eccessivo. Molti cercano già i biglietti per Cardiff: attenzione, non è che il Monaco si batte in quattro e quattr’otto. È una squadra pericolosa che non ha nulla da perdere. Ma la Juve difficilmente cadrà nel tranello di sottovalutare gli avversari". Cosa serve per interrompere il dominio dei bianconeri in Italia? "Non è facile perché la Juve ha un divario tecnico e psicologico costruito con cinque stagioni ad altissimo livello. Quello che manca alle inseguitrici è soprattutto la concentrazione quando affrontano squadre di medio-bassa classifica. I punti li perdono principalmente lì, non negli scontri diretti".