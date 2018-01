Passano i giorni, la distanza si riduce ma rimane ancora ampia. Forse troppo. Così la trattativa tra Cagliari e Juventus per Kwang-Song Han procede, ma serve che una delle due parti faccia un grosso passo in avanti. O indietro. Trovata la quadra sulle contropartite e la loro valutazione: il cartellino di Alberto Cerri (su cui grava anche un ingaggio pesante da circa 600 mila euro netti più bonus) e il prestito di Emil Audero per la prossima stagione, un totale di circa 7 milioni di euro. Ma sulla valutazione complessiva, ancora, c'è troppa differenza.



6 MILIONI DI TROPPO – Ballano ancora sei milioni, infatti. Perché la Juve tra parte cash e contropartite non vuole andare oltre una valutazione ritenuta congrua di 12 milioni più bonus, seppur ricchi. Cui aggiungere anche il prestito dello stesso Han, in ogni caso dato sulla via di ritorno da Perugia a Cagliari in queste ore, per altri 18 mesi. La richiesta di Tommaso Giulini non si smuove invece, quantomeno non abbastanza: il presidente sardo è sceso da 20 milioni a 18 milioni più bonus, ancora troppi secondo Beppe Marotta e Fabio Paratici. Che non chiudono la porta, ma confermano la volontà di non andare oltre considerando il breve curriculum del diciannovenne nordcoreano. Ancora oggi se ne parlerà, e sarà così fino a quando sarà possibile.



@NicolaBalice



