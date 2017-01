Ora è ufficiale: Mattia Caldara è il nome per il futuro del reparto arretrato bianconero. Il centrale difensivo in forza all'Atalanta vestirà la maglia della Vecchia Signora soltanto a partire dal 2018, ma è di certo un giocatore su cui la dirigenza bianconera ha puntato forte, avendo investito ben 15 milioni più bonus: il giocatore classe '94, infatti, rientra nella top five dei difensori più costosi nella storia della Juventus.



LA TOP FIVE - Al primo posto si colloca Lilian Thuram, per cui, anche grazie alla concomitante cessione di Zidane, la Juventus sborsò ben 41,5 milioni nel 2001. Dopo il francese c'è Alex Sandro, acquistato dal Porto nell'estate 2015 per 26 milioni, mentre il terzo posto è occupato a pari merito da Leonardo Bonucci e Cristiano Zenoni (entrambi pagati 15,5). Se Caldara, quindi, raggiungerà tutti i bonus, com'è presumibile, si posizionerà al terzo posto di questa speciale classifica.