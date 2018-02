Il nuovo centrocampista del Cagliari, Fabrizio Caligara (classe 2000 appena arrivato dalla Juventus) ha dichiarato nella conferenza stampa della sua presentazione ufficiale: "Se n'era già parlato a inizio mercato, ma andando avanti con i giorni si era persa un po' la speranza. Cagliari è una bella piazza per crescere, meglio di così per un giovane non ci può essere. Con sta accadendo, ad esempio, per Barella e Romagna. Il Cagliari è una grande società, nella sua storia ha vinto uno scudetto e ha avuto giocatori come Riva, Conti e Zola. Il mio idolo è Marchisio, un giocatore che mi è sempre piaciuto e che provo a emulare".