Matteo Darmian è tornato titolare, almeno per un giorno, nel Manchester United: il bel 3-0 ottenuto con il Sunderland non cambia però le cose in chiave futura, con l'esterno ex Torino vicino all'addio. Per lui potrebbero riaprirsi le porte della Serie A, con Juve e Inter da tempo interessate al classe '89. Tuttavia i bianconeri, che già dalle scorse stagioni monitoravano con attenzione la situazione relativa al classe '89, sembrano essersi defilati nelle ultime settimane: in Corso Galileo Ferraris, il nome caldo per la fascia destra è attualmente Mattia De Sciglio del Milan.