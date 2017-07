E’ caccia al centrocampista in casa Juventus. Sfumato Matic, sempre più vicino al Manchester United di José Mourinho, la società bianconera ha deciso di tentare l’assalto a Emre Can. Il giocatore del Liverpool, in scadenza di contratto nel 2018, è diventato il primo obiettivo per rinforzare il centrocampo. Per acquistarlo, la Juventus ha pronta un’offerta tra i 30 e i 35 milioni di euro. Il giocatore, tornato ieri ad allenarsi con i Reds dopo le fatiche dell’Europeo Under 21 vinto con la sua Germania, è però uno dei punti fermi della squadra di Jurgen Klopp. L’allenatore del Liverpool, dopo la gara col Leicester di ieri, ha blindato il classe 1994 ai microfoni del Liverpool Echo.



PARLA KLOPP - “Il rinnovo di Emre Can? Come potete immaginare ne stiamo parlando e siamo fiduciosi. Questo non significa che stiano andando male le trattative, ma finché non c’è nulla di fatto o firmato non c’è niente da dire. Emre Can è un giocatore molto importante per noi. Non vogliamo vendere o perdere giocatori titolari o vicini ad esserlo. Emre è uno di questi, vogliamo tenerlo e ne stiamo parlando in maniera positiva. Emre si allenerà con il resto del gruppo presente a Melwood questo weekend. Dopo la partita di sabato (ieri contro il Leicester, ndr), svolgerà una o due sessioni di allenamento la domenica”.