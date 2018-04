Fabio Capello, ex allenatore di Milan, Roma e Juventus, dice la sua a Radio Deejay sulla sfida scudetto di domani: "La sfida fra Juventus-Napoli? La gara con il Real Madrid ha lasciato qualcosa a livello emotivo ai bianconeri. Con il Crotone forse è mancata la concentrazione, si è vista la sufficienza con cui i giocatori della Juventus sono entrati in campo. Adesso è tutto passato, si cancella tutto e si riparte. Come si preparano le partite decisive? Deve essere attento a non caricare troppo la squadra e valutare l'avversario. Durante la settimana deve preparare psicologicamente la squadra per affrontare gli avversari nel momento decisivo della squadra. Se insegui devi vincere per forza, ma non ci pensi mai. La Roma? Non deve pensare alla sfida con il Liverpool, deve rimanere concentrata sulla SPAL, anche perché c'è una Champions da conquistare. Le parole di Buffon? Probabilmente ha provato una grande amarezza, anche se a freddo avrebbe potuto essere più cauto. Si vedono sempre delle ombre quando affronti il Real Madrid"