Iker Casillas è tornato a parlare della sconfitta del suo Porto contro la Juventus agli ottavi di finale di Champions League. "Difficile da dire se la qualificazione dei bianconeri sia stata decisa dalle espulsioni" spiega il portiere spagnolo nell'intervista concessa a Marca: "Sia nella prima gara che nella seconda, dove c’è stato un chiaro episodio di Pereira che gli è costato il cartellino rosso e poi da quel punto in poi si è fatta dura. Mi sta bene l’espulsione in questa circostanza, ma all’andata Hector Herrera ha subito un fallo netto in area di rigore che gli è costato ben 14 punti di sutura e non è successo niente secondo l’arbitro. Anche al ritorno un giocatore della Juve ha fatto un’entrata molto pericolosa, che poteva costargli il rosso. Ma questo non ha molta importanza. Dopotutto è facile, quando non sei un grande club, prendere ammonizioni ed espulsioni…"