Gabriella Bernardis, moglie di Raffello Bucci - l'ex capo ultrà e collaboratore della Juventus, morto suicida a Fossano il 7 luglio 2016 - ha parlato in una lunga intervista a La Repubblica . La donna ha confessato di non aver chiara la situazione, di non essere certa del suicidio. A maggior ragione ora che sono emersi nuovi dettagli sulla vita da collaboratore dei servizi segreti di Bucci. Paolo Verra , legale di Gabriella Bernardis , chiederà domani di riaprire l'inchiesta, un procedimento che la donna ha commentato così: " Perché Ciccio si sia ammazzato deve essere successo qualcosa di enorme, devono proprio averlo costretto. Ci sono troppe incongruenze e l'archiviazione chiesta dal pm non tiene conto di molti dettagli. Sul cadavere ci sono ferite che fanno pensare a un pestaggio avvenuto prima del suicidio. Non avevo idea che il padre di mio figlio potesse essere un informatore dei servizi segreti, mi sembra di conoscere un 30 per cento di lui".



Ecco l'intervista completa a La Repubblica.

Quali sono le incongruenze? - "Il blackout delle intercettazioni il giorno del suicidio, ma poi nella relazione medico legale non ci sono foto del corpo. Questa mi sembra una mancanza grave, se non ci fosse la foto che abbiamo fatto noi si sarebbe perso il dettaglio delle fratture alla mandibola e all'occhio che non sono compatibili con il tipo di caduta. Abbiamo chiesto un parere a un altro medico. Lui si è gettato "a candela" e infatti ha una frattura al piede, ma le ferite al volto non c'entrano nulla".



Pensa sia stato ucciso? - "No, perché ci sono testimoni che hanno visto che si è gettato, ma so che non avrebbe mai la lasciato nostro figlio. Era la sua vita. L'hanno ma ssacrato di botte prima, chiunque veda le immagini del viso di Ciccio morto lo capi rebbe. Poi ci sono i suoi occhiali da sole. Sono stati trovati nell'auto, ma sopra ci sono tracce di sopraccig lia e materiale organico, come se gli avessero tirato un pugno mentre li aveva addosso, e il taglio che aveva in fronte è compatibile con questo. Nel loculo dove è stato sepolto sono stati messi degli oggetti durante il rito, vogliamo che sia riaperto per vedere se ci sono elementi utili".



Avete dei sospetti? - "Non pretendo di sapere chi lo abbia fatto, né di fare dei nomi. Voglio tutelare me e mio figlio. Persone vicine a Ciccio hanno detto che l'avevano ammazzato, che era gente della "ve cchia gestione", penso facciano riferimento alla curva, ma non so nulla di più di queste poche parole".



Era già stato minacciato in passato? - "Nel 2014 ci furono delle discussioni in curva. Mi disse che era stato picchiato e che doveva scappare. Non so chi l'abbia pestato quella volta".



Proprio il giorno prima del suicidio, Raffaello Bucci venne interrogato dai pm di Torino, e a loro confessò di aver subito un'aggressione per mano di Dino Mocciola , leader dei Drughi , il più influente gruppo ultrà juventino, di cui lui stesso fu braccio destro, prima della collaborazione con la Juventus .