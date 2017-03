L’eliminazione dalla Champions League del Porto da parte della Juventus non ha scalfito per nulla la passione verso i dragoes in terra lusitana. I ragazzi di Espírito Santo sono atterrati ad Oporto nella notte e i tifosi hanno accolto i propri beniamini con cori da stadio e tanto calore. La tifoseria portoghese non ha mancato di farsi sentire perché probabilmente è consapevole che la compagine bianco-blu ha fatto il massimo contro i campioni d’Italia, tecnicamente superiori: non è bastato quanto messo in campo per passare il turno, è vero, ma l’amore dei tifosi verso la proprio squadra esula dal risultato e l’accoglienza è stata trionfale.