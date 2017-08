Pochi centrocampisti, una difesa completa e una granda abbondanza in attacco. La Juventus 2017/18 ha puntato tutto sul rinnovamento del reparto avanzato, quello che forse ha più deluso nella finale di Champions League contro il Real Madrid. C'è grande abbondanza soprattutto nel reparto degli esterni dove oltre al confermatissimo Mario Mandzukic sono arrivati anche Federico Bernardeschi e Douglas Costa oltre al già presente Marko Pjaca. E poi c'è Juan Guillermo Cuadrado che in questa lunga estate bianconera è prima stato acquistato, poi confermato, poi proposto (dal suo agente) a numerose squadre e oggi resta il rebus più grande da sciogliere per Allegri e Marotta.



LA VOLONTA' DELLA JUVE E QUELLA DEL GIOCATORE - La volontà della Juventus è quella di trattenere il giocatore, confermandolo come il jolly che la scorsa stagione ha premesso più volte di spaccere in due le partite. Un'arma che Allegri sa bene come utilizzare, non sempre partendo però da titolare nonostante, appunto, le ottime prestazioni fornite. Ed è proprio sulla titolarità e sulle mosse di mercato portate avanti dai bianconeri che entra in gioco la volontà del giocatore, che da professionista vero si è messo all'opera ed è già in gran forma, ma è disposto ad ascoltare proposte che possa consentirgli di giocare da titolare nella prossima stagione.



CHI LO VUOLE - Il Milan da tempo lo corteggia anche se con la conferma e rinnovo di Suso (passato anche lui a Lucci, lo stesso agente di Cuadrado) sempre più vicina una nuova operazione fra le parti sembra quantomento improbabile. Anche l'Inter ha preso informazioni con l'agente del colombiano dopo aver chiuso con lui il colpo Vecino e infine secondo la Gazzetta dello Sport rimane vivo l'interesse della Roma (che sta cercando un esterno destro anche se possibilmente mancini) e di Arsenal e Tottenham da sempre estimatori del classe '88.



E CON KEITA... - A complicare ulteriormente la posizione di Cuadrado, infine, c'è la trattativa apertissima fra la Juventus e la Lazio per Keita Baldè. E' vero, il senegalese spesso con i biancocelesti partiva dalla sinistra, ma i numeri confermano quanto sia letale se schierato sulla destra. La Juventus ha il sì del giocatore, ma non riesce o meglio non vuole, accontentare le richieste di Lotito. Se dovesse arrivare la chiusura dell'affare Cuadrado si troverebbe con un altro concorrente nel suo ruolo e la cessione diventerebbe inevitabile.