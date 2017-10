Per rivedere Marko Pjaca in campo serve pazienza. Questo lo si sapeva fin dallo scorso 28 marzo, quando il croato si ruppe crociato anteriore e menisco esterno del ginocchio destro, poi operato a Villa Stuart. Circa 6 mesi, questa la prognosi iniziale per il pieno recupero comunicata dallo staff sanitario della Juventus. Una tempistica già piuttosto ottimista, rispetto a quella compresa tra i 6 e gli 8 mesi diffusa in un primo momento dalla Federazione croata. Scaduti i sei mesi, in ogni caso, si renderà necessario ancora altro tempo prima di poter ritrovare Pjaca in gruppo agli ordini di Max Allegri: l'attaccante continua a lavorare per ridurre il più possibile i tempi di recupero, mentre lo stesso tecnico bianconero negli scorsi giorni ha sottolineato come Pjaca vada "visto giorno dopo giorno. Il rientro non è vicinissimo ma neanche lontanissimo: dopo la sosta valuteremo in che condizione è, se può ricominciare con la squadra”. Appuntamento dunque alla prossima settimana.

QUEL GINOCCHIO... - Nel frattempo però dalla Croazia sono rimbalzate voci riportate da media locali legate ad un nuovo intervento di pulizia che pure non avrebbe dovuto complicare il percorso di recupero che prevederebbe il rientro in gruppo di Pjaca entro novembre. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, in realtà nessun intervento chirurgico si è reso necessario in questa fase di lavoro differenziato. Allo stesso tempo, però, con il progressivo aumento dei carichi di lavoro e all'interno di tutta una serie di controlli programmati, Pjaca recentemente si sarebbe dovuto sottoporre anche ad artrocentesi: un esame di controllo che si rende necessario se l'articolazione (in questo caso quella del ginocchio destro) risulta gonfia ed infiammata provocando dolore. Una situazione questa comunque prevedibile e che al momento non sembra destare alcuna preoccupazione nell'ambiente bianconero: serve semplicemente tempo, come previsto e prevedibile, prima di ritrovare Marko Pjaca. Magari un po' di più dello sperato. Ma in questo momento, di sicuro, la Juve non ha fretta.



