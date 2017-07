Incredibile gaffe della Juventus in occasione di una delle prime apparizione della squadra bianconera negli Stati Uniti: in vista della prima presenza del portiere Wojciech Szczesny in bianconero, gli è stata consegnata la maglia della Vecchia Signora. Il polacco, mentre assisteva con i compagni alla finale della Tango League, si è mostrato con la numero 23: peccato che il nome sulle sue spalle fosse sbagliato.



SZCZESNEY E NON SZCZESNY - Come mostra Antonio Barillà, inviato del Corriere dello Sport, tramite il proprio profilo Twitter, invece che Szczesny compare la scritta Szczesney: errore di scrittura e mediatico abbastanza grave per una società come quella bianconera.