La Juve è sempre più intenzionata a puntare su Matic, ma il centrocampista del Chelsea sembra davvero vicino al Manchester United (in Inghilterra parlano già di cifre dell'ingaggio). Un altro sogno era Toni Kroos, ma il tedesco sembra fuori portata. Secondo il The Sun, però i Red Devils starebbero preparando proprio l'assalto al campione d'Europa, e ovviamente in caso di successo per Matic non ci sarebbe più spazio. E a quel punto, per il serbo, ci sarebbe la Juve...