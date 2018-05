Secondo Raisport, c'è la fila per Sandro Tonali, il nuovo Pirlo classe 2000 del Brescia. In Italia si sono mosse Juventus in particolare e Inter, ma il ragazzo piace molto anche all'estero: in particolare sarebbero sulle sue tracce Borussia Dortmund, Atletico Madrid ed Everton. Ma anche altri club spagnoli e inglesi lo starebbero monitorando.