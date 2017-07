L’addio di Leonardo Bonucci e il paragone tra Paulo Dybala e Neymar. Diversi gli argomenti affrontati da Giorgio Chiellini dopo la partita contro il Barcellona. Queste le sue parole a Premium Sport, riportate da tuttojuve.com: “Con serenità e tranquillità lavoreremo bene anche i prossimi giorni, giocheremo queste altre due partite negli Stati Uniti, poi ci faremo trovare pronti per metà agosto, che è la cosa più importante".



DYBALA E NEYMAR - “Oggi Dybala non vale Neymar, con tutto il rispetto e con grande stima che abbiamo tutti nei confronti di Paulo. Questa frase io l'avevo già detta l'anno scorso, Neymar è a livelli di Messi, Cristiano Ronaldo ed è il loro designato erede per il Pallone d'Oro. Sicuramente sono cifre importante, ma sono cifre che valgono un giocatore che sposta gli equilibri di una partita, di una stagione, quindi è giusto che chi ha l'opportunità spenda certe cifre per farselo proprio".



BONUCCI - “Bene o male è un compagno di tutto, negli ultimi 7 anni ho visto più lui insieme a Gigi (Buffon, ndr) e ad Andrea (Barzagli, ndr) di chiunque altro, famiglia nostra compresa. Quindi a livello umano mi mancherà tanto, per il resto siamo tanti giocatori importanti, magari può arrivare un altro difensore che ci permetta di tirare il fiato e gestire al meglio le energie. Ma eravamo cinque difensori, siamo quattro difensori di altissimo livello, con caratteristiche diverse. Quello sinceramente mi preoccupa meno".