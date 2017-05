Alla vigilia dell'andata delle semifinali di Champions League contro il Monaco, Giorgio Chiellini ha parlato a France Football del confronto che attende la sua Juventus: "Saranno due partite difficili perché il Monaco sta facendo una stagione straordinaria. Al sorteggio qualcuno diceva che sarebbe stato semplice: questo per me significa non conoscere bene il calcio. Seguivo da qualche mese il Monaco, non hanno mai mollato e stanno facendo una stagione straordinaria in Ligue 1 e un percorso superbo in Champions". I bianconeri hanno la difesa più forte d'Europa? "Siamo stati anche fortunati, come contro il Lione. A volte è questione di centimetri, ma la Juve gioca in simbiosi. Il successo è collettivo”.



FUTURO NEL CALCIO - Il difensore sta già pensando ad un futuro fuori dal campo, ma non prossimamente: "E' la passione che mi motiva e non ho ancora fissato una data per ritirarmi. Mi sento meglio di un paio di anni fa: l'idea è di continuare se mi sento al top. Poi mi piacerebbe rimanere nel calcio, ma non da allenatore: troppo stress e troppe cose da gestire fuori dal campo. Laurea? Non è vero che ai giocatori manca tempo. Studiare è una questione di volontà: è una passione che mi ha permesso di non pensare solo al calcio e di pormi delle sfide".