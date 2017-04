Il difensore della Juventus, Giorgio Chiellini, ha parlato della partita tra i bianconeri e il Barcellona: “Ci serviva una risposta per capire a che punto siamo, e siamo migliorati tanto in questi anni. Ora pagheremmo per giocare di nuovo la finale contro i blaugrana a Berlino, con questa consapevolezza e autostima, ma ora dobbiamo conquistarci un’altra finale, sperando che finisca in un altro modo”.