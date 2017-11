Il difensore della Juventus, Giorgio Chiellini, ha parlato a Premium Sport dopo la gara contro la Sampdoria. Queste le sue parole: "Oggi è stata una partita diversa rispetto alle altre. Abbiamo dominato per 60' e ci siamo ritrovati sotto di tre reti quando bisognava essere con un risultato opposto. Questo ci deve far riflettere. Sicuramente è mancato qualcosa, bisogna fare, però, i complimenti alla Sampdoria, una buona squadra. Barcellona? Non sono pessimista, questa gara ti fa ritrovare stimoli, dispiace per aver perso contro la Sampdoria, meritavamo di vincere. Ogni volta che il livello si alza noi perdiamo punti, non passiamo regalare nulla".