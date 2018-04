Giorgio Chiellini, il leader della difesa della Juventus, con qualche infortunio di troppo. Sfortunato, certamente, il guerriero bianconero è uno di quei giocatori irrinunciabili nello schieramento di Allegri, che però di lui si è dovuto privare spesso, ora come in passato.



L'ultimo episodio risale alla recente sfida con il Napoli, con Chiellini che ha dato forfait dopo pochi minuti, per una lesione al quadricipite, che potrebbe tenerlo fuori a lungo. Sicuramente non ci sarà contro l'Inter, ed è una perdita importante. Così come lo fu nella finale di Champions di Berlino del 2015 e in tante altre occasioni. Il conteggio, abbastanza impietoso, è di 16 infortuni in tre anni.