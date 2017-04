Autore del gol del 3-0 nella vittoria di ieri sera della Juventus sul Barcellona, Giorgio Chiellini ha parlato a Uefa.com: "Ci ho messo dieci anni per prendere la laurea, mentre la Juve non batteva il Barça da ancora più tempo, per questo credo che sia stato più difficile centrare questo obiettivo. Manca ancora tanto alla qualificazione, al Camp Nou saranno 95 minuti lunghissimi. Lì vedremo dove sarà arrivata la nostra crescita a livello europeo. Ieri abbiamo dimostrato tanto dal punto di vista della personalità, non potevamo sperare in un risultato migliore, ma la storia recente ci invita a restare con le antenne dritte".