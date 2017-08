"Le due finali perse fanno ancora male, il ricordo è vivo, ma il nostro obiettivo è quello di tornare ancora in finale per vincere la coppa. Per noi, per la Juve, per i tifosi e perchè ce lo meritiamo". Queste le parole di Giorgio Chiellini, difensore della Juventus, al termine dell'ultima amichevole di precampionato contro il Tottenham. Nella mixed zone di Wembley il centrale bianconero e della Nazionale ha segnato l'obiettivo principale per il prossimo anno: conquistare il tetto d'Europa, vincere la Champions League.