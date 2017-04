/FEMENINO/



Nuestra jugadora @SChiellini y su hermano @chiellini muestran su apoyo a la plantilla de cara a la semifinal por el ascenso. pic.twitter.com/QABqztSqkO — CAP Ciudad de Murcia (@CiudadDeMurcia) 17 aprile 2017

Giorgiosi appresta ad affrontare mercoledì il Barcellona nel ritorno dei quarti di Champions. Prima, però, il difensore della Juventus non dimentica di dare la carica alla sorella Silvia, in vista della. Ecco il messaggio di auguri di Chiellini, diffuso dalla formazione iberica, che giocherà per la promozione in seconda divisione: